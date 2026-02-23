Video Yaşam Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video
Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada

Ters yönde ilerleyen taksici trafiği tehlikeye attı: O anlar kamerada | Video

23.02.2026 | 15:30

İstanbul Ataşehir'de bir taksi sürücüsünün, trafik güvenliğini hiçe sayarak ters şeritte hızla ilerledi. Şans eseri bir kazanın yaşanmadığı o anlar, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy mevkiinde meydana geldi. 34 TJU 32 plakalı taksinin sürücüsü, ters şeride girerek uzun süre bu şekilde ilerlemeye devam etti. Bu esnada karşı yönden gelen iki sürücünün, taksiyle çarpışmamak için son anda manevra yaparak korna çaldığı görüldü. Tüm uyarılara rağmen ters yönde ilerlemeyi sürdüren taksi sürücüsü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Şans eseri olayda herhangi bir kaza yaşanmazken o anlar, karşı istikamette seyreden bir araçtan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
