Elazığ’da iki kişinin yaralandığı kaza kamerada
24.02.2026 | 00:11
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu bir aracın ters döndüğü ve 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
00:24
