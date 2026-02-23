Video Yaşam Sıkışan trafikte kontrolden çıkan taksi yan yattı
23.02.2026 | 22:06

Düzce’de sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan ticari taksi, park halindeki otomobile çarparak yan yattı. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.

