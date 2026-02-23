Video Haber SON DAKİKA: İstanbul’da 'Şapkalı Volkan' kabusu sona erdi: Çeteye 5. dalga darbesi! | Video
23.02.2026 | 14:06

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dev operasyonla, aralarında ünlü yönetmen Seren Yüce’nin vurulması ve S Class Otomotiv’in kurşunlanması gibi 55 ayrı kanlı eyleme imza atan ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi. Polisin titiz takibiyle yakalanan 41 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Fransa’da lüks içinde yaşayan çete lideri hakkında verilen karar ortaya çıktı!

