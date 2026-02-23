SON DAKİKA: İstanbul’da 'Şapkalı Volkan' kabusu sona erdi: Çeteye 5. dalga darbesi! | Video
23.02.2026 | 14:06
İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen dev operasyonla, aralarında ünlü yönetmen Seren Yüce’nin vurulması ve S Class Otomotiv’in kurşunlanması gibi 55 ayrı kanlı eyleme imza atan ‘Şapkalı Volkan’ çetesi çökertildi. Polisin titiz takibiyle yakalanan 41 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Fransa’da lüks içinde yaşayan çete lideri hakkında verilen karar ortaya çıktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
00:56
00:25
04:57
01:59
00:03
00:46
Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video 22.02.2026 | 13:23
00:35
TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı" 22.02.2026 | 13:19
00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
01:09
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 22.02.2026 | 08:54
01:09
24:50
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Çevre bilinci vatan bilincidir!" | Video 20.02.2026 | 16:10
07:32
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026 | 20:30
08:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 20:17
01:09
Ada seferlerine fırtına engeli 19.02.2026 | 19:56
00:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı! 19.02.2026 | 19:47
15:36
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 18:20
02:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 19.02.2026 | 18:02
04:08
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 19.02.2026 | 11:25