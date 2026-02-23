Video Haber Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

23.02.2026 | 11:34

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis-Şike" soruşturması kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucu bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheli hakkında arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.


Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltına alınan şüphelilerin Adana Demirspor'dan Abdullah Sancak, Ankaragücü'nden Adem Başbilen, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Topdağ, Antalyaspor'dan Aytaç Altay ve Bahadır Haktanır, Adana Demirspor'dan Burhan Serkan Kalmaz, Bodrumspor'dan Caner Tuna, Antalyaspor'dan Cem Koç ve Cesur Burak Akar, Göztepe'den Enes Memiş, Giresunspor'dan Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir ve Gürkan Temür, Konyaspor'dan Hakan Faydaşıçok, Alanyaspor'dan Hüsamettin Akyüz, Alanyaspor'dan Hüseyin Gümrükçüler, Denizlispor'dan Hüseyin Sorudak, Giresunspor'dan İbrahim İnaç, Adana Demirspor'dan İhsan Çetinkaya, Konyaspor'dan Kamil Yücel ve Muhammet Ali Atasever, Giresunspor'dan Mustafa Tütüncü, Kocaelispor'dan Orhan Dönmez, Konyaspor'dan Osman Öztürk ve Osman Serper, Giresunspor'dan Osman Topal, Gençlerbirliği'nden Süleyman Yurtseven, Giresunspor'dan Tahsin Çoban, Antalyaspor'dan Tuncay Gülel, Sivasspor'dan Yasin Ocak Denizlispor'dan Yavuz Cinkaya ve Konyaspor'dan Yunus Emre Demirkol olduğu öğrenilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi 00:56
Futbolda bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi 23.02.2026 | 11:34
SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH ’Avcı Projesi’nin detaylarına ulaştı | Video 00:25
SON DAKİKA | Zehir tacirlerini yapay zeka avladı! SABAH 'Avcı Projesi'nin detaylarına ulaştı | Video 23.02.2026 | 09:09
Edirne’de nehirlerde taşkın riski: Tunca ve Meriç Köprüsü ulaşıma kapatıldı | Video 04:57
Edirne'de nehirlerde taşkın riski: Tunca ve Meriç Köprüsü ulaşıma kapatıldı | Video 23.02.2026 | 08:19
Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 01:59
Otobüste savcı olduğunu iddia ederek yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:55
İstanbul’da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 00:03
İstanbul'da savcı olduğunu söyleyerek otobüste yolcuyu tehdit eden şüpheli tutuklandı | Video 22.02.2026 | 16:09
Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video 00:46
Bayraktar Akıncı’dan hava atışında tam isabet | Video 22.02.2026 | 13:23
TUSAŞ: KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı 00:35
TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı" 22.02.2026 | 13:19
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 01:09
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 22.02.2026 | 08:54
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video 01:09
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video 21.02.2026 | 13:36
Başkan Erdoğan’dan önemli mesaj: Çevre bilinci vatan bilincidir! | Video 24:50
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Çevre bilinci vatan bilincidir!" | Video 20.02.2026 | 16:10
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi terörden kurtarmakta kararlıyız 07:32
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026 | 20:30
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 20:17
Ada seferlerine fırtına engeli 01:09
Ada seferlerine fırtına engeli 19.02.2026 | 19:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı! 00:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı! 19.02.2026 | 19:47
ABD Başkanı Trump’tan önemli açıklamalar! 15:36
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 18:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 02:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 19.02.2026 | 18:02
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 04:08
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 19.02.2026 | 11:25
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz! | Video 02:37
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!" | Video 19.02.2026 | 10:16
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY