Teröristlerin saldırıya hazırlık anları A Haber'de!

07.04.2026 | 20:14

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 saldırgandan 1’i öldürülürken, 2’si yaralı olarak ele geçirildi. 2 polisin de yaralandığı çatışmada, 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin saldırı öncesi yaptığı hazırlığın görüntüleri ortaya çıktı.