Video Yaşam Esenyurt'ta ölümle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenyurt'ta ölümle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Esenyurt'ta ölümle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video

30.03.2026 | 10:42

İstanbul Esenyurt’ta iki sürücü sokak ortasında bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir sebepte trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Tolga T. olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Esenyurt’ta ölümle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:41
Esenyurt'ta ölümle sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.03.2026 | 10:42
