İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video

07.04.2026 | 13:22

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olduğu aktarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. İstihbarat birimlerinin ilk değerlendirmelerine göre saldırıyı DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.