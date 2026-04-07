İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde çatışma! İşte saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar | Video
07.04.2026 | 13:22
İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Emniyetten yapılan açıklamada şüphelilerden 2'sinin öldüğü 1'inin ise yaralı olduğu aktarıldı. Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. İstihbarat birimlerinin ilk değerlendirmelerine göre saldırıyı DEAŞ terör örgütünün gerçekleştirdiği üzerinde duruluyor.
Bisikletli çocuklar otomobille böyle çarpıştı: Kaza anı kamerada | Video 07.04.2026 | 11:08
Bilişim dolandırıcılarına 9 ilde eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:17
Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı | Video 07.04.2026 | 09:13
İstanbul’da DEAŞ’la bağlantılı 17 kişi yakalandı | Video 07.04.2026 | 09:13
Son dakika... 'Karagümrük çetesine' operasyon: 28 gözaltı | Video 07.04.2026 | 08:55
Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video 07.04.2026 | 07:57
Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 07.04.2026 | 07:57
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 07.04.2026 | 07:38
Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 06.04.2026 | 20:14
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 06.04.2026 | 18:16
Şanlıurfa’da sağanak yağış fabrikayı göle çevirdi 06.04.2026 | 17:53
Tekirdağ'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı | Video 06.04.2026 | 16:08