Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü | Video

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda taksinin çarptığı yaya öldü

07.04.2026 | 07:57

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiden birine taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya hayatını kaybederken, diğer kişi ise son anda kurtuldu.

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli ayrımı Ankara istikametinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayadan birine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TDV 36 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak ağır yaralanırken, diğer kişi ise son anda kurtuldu. Taksi şoförü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksinin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından bu kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Taksi şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 01:40
Bursa'da iki genç kız bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı | Video 07.04.2026 | 07:57
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 03:18
Kazaya yapınca plakaları söküp kaçtı ama polisten kaçamadı | Video 07.04.2026 | 07:38
Batman’da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 01:08
Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı 06.04.2026 | 20:14
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 02:42
Maltepe’de motor kiralama cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı 06.04.2026 | 18:16
Şanlıurfa’da sağanak yağış fabrikayı göle çevirdi 01:22
Şanlıurfa’da sağanak yağış fabrikayı göle çevirdi 06.04.2026 | 17:53
Tekirdağ’da motosiklet otomobile ok gibi saplandı | Video 00:43
Tekirdağ'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı | Video 06.04.2026 | 16:08
İstanbul’da 3 çocuk annesi Yonca Kölge cinayeti olayına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 00:11
İstanbul'da 3 çocuk annesi Yonca Kölge cinayeti olayına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 06.04.2026 | 14:21
Silahlı saldırıya çakmakla böyle karşılık verdi... | Video 01:05
Silahlı saldırıya çakmakla böyle karşılık verdi... | Video 06.04.2026 | 13:59
İstanbul’daki kan donduran cinayetin zanlısı koca adliyeye sevk edildi | Video 00:20
İstanbul'daki kan donduran cinayetin zanlısı koca adliyeye sevk edildi | Video 06.04.2026 | 13:45
Aksaray’da patisiyle uyuşturucuların yerini gösteren narkotik köpeği ’Yalman’ kamerada | Video 01:41
Aksaray'da patisiyle uyuşturucuların yerini gösteren narkotik köpeği 'Yalman' kamerada | Video 06.04.2026 | 13:13
Esenyurt’ta kapıları açamayan hırsız koridora tuvaletini yaptı | Video 00:36
Esenyurt'ta kapıları açamayan hırsız koridora tuvaletini yaptı | Video 06.04.2026 | 12:51
Otel odasında öldürülen genç kadının eski eşi ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:15
Otel odasında öldürülen genç kadının eski eşi ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 06.04.2026 | 12:50
Tokat merkezli 12 ilde yasadışı bahis operasyonu: 64 gözaltı | Video 00:47
Tokat merkezli 12 ilde yasadışı bahis operasyonu: 64 gözaltı | Video 06.04.2026 | 12:49
Filenin Sultanı Vargas’tan Zehra Güneş’e şarkılı rest! Eski dostlar düşman mı oldu? | Video 00:26
Filenin Sultanı Vargas’tan Zehra Güneş’e şarkılı rest! Eski dostlar düşman mı oldu? | Video 06.04.2026 | 12:30
İstanbul Beşiktaş’ta 15 lüks aracı böyle ateşe verdiler | Video 00:33
İstanbul Beşiktaş'ta 15 lüks aracı böyle ateşe verdiler | Video 06.04.2026 | 12:18
Batman’da zehir tacirlerine darbe | Video 00:29
Batman'da zehir tacirlerine darbe | Video 06.04.2026 | 10:36
Elazığ’da çoban köpeğinin ayıyı kovaladığı anlar kamerada 00:41
Elazığ'da çoban köpeğinin ayıyı kovaladığı anlar kamerada 06.04.2026 | 10:32
Van’daki 5.2 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:07
Van'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.04.2026 | 10:29
Adana’da feci kaza kamerada: Panelvan araç takla attı | Video 00:36
Adana’da feci kaza kamerada: Panelvan araç takla attı | Video 06.04.2026 | 09:41

