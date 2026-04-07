Esenyurt’ta motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

07.04.2026 | 08:02

İstanbul Esenyurt’ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarından karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosikletteki yolcu ve yaya yaralandı.

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki 34 PLD 570 plakalı motosiklet sürücüsü Pusat Çakır, trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza nedeniyle sürücü Çakır ve motosiklette arkasında oturan Engin O. savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken motosikletteki Engin O. ve 70 yaşındaki yaya Gülbahar Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni morga götürülürken olay yeri inceleme ekipleri caddede çalışma yaptı.
