Tokat merkezli 12 ilde yasadışı bahis operasyonu: 64 gözaltı | Video

Tokat merkezli 12 ilde yasadışı bahis operasyonu: 64 gözaltı | 06.04.2026 | 12:49

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "yasadışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması" gibi suçlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa illerinin de aralarında bulunduğu toplam 12 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 40 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. 22 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devem ettiği öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.