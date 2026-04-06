Silahlı saldırıya çakmakla böyle karşılık verdi... | Video 06.04.2026 | 13:59 Nevşehir'de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, cadde üzerinde bekleyen vatandaşlara ateş açtı. Üzerlerine ateş açılan bir kişi de elinde bulunan çakmağı fırlatarak karşılık verdi. Saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs cadde üzerinde bekleyen vatandaşların üzerine ateş açtı. Şahıs, daha sonra üç el daha ateş ederek olay yerinden koşarak kaçtı. Silahtan çıkan mermilerden birisi bir evin giriş kapısına isabet etti. Üzerine ateş edilen vatandaşlardan birisi kısa süreli şoku atlattıktan sonra saldırgana elindeki çakmağı fırlatarak karşılık verdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.