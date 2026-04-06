Aksaray'da patisiyle uyuşturucuların yerini gösteren narkotik köpeği 'Yalman' kamerada | Video 06.04.2026 | 13:13 Aksaray'da jandarma ekiplerinin teknik ve fiziksel takibinin ardından düzenlenen operasyonda Mersin'den Aksaray'a getirilen uyuşturucular ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği Yalman, burnuyla koklayıp yerini tespit ettiği uyuşturucuları patisiyle ekiplere işaret etti.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlara Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3 şahsın Mersin'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimliklerini belirlediği Y.G.(35), A.B.(57) ve N.B.(38) isimli 2'si kadın 3 kişiyi takibe aldı. Bir hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte şahısların uyuşturucularla birlikte Aksaray'a gelmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette narkotik köpeği Yalman ile birlikte arama yapıldı. Hassas burunlu Yalman isimli narkotik köpeği burnuyla yaptığı aramada mutfak dolabında tespit ettiği uyuşturucuların yerini patisiyle jandarma ekiplerine işaret etti. Dolapta yapılan aramada 665 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 19 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıslardan N.B. isimli kadın adli kontrol kararı ile serbest kalırken Y.G. ve A.B. isimli kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.