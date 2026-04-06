Elazığ'da çoban köpeğinin ayıyı kovaladığı anlar kamerada 06.04.2026 | 10:32 Elazığ'ın Palu ilçesinde bir çoban köpeğinin ayıyı kovaladığı anlar köylüler tarafından görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde bir çoban köpeği ile ayı arasındaki karşılaşma köylüler tarafından görüntülendi. Görüntülerde çoban köpeğinin ayıyı kovaladığı, ayının ise bölgeden uzaklaştığı izlendi. Köylüler yaşanan anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.