İstanbul Beşiktaş'ta 15 lüks aracı böyle ateşe verdiler | Video

06.04.2026 | 12:18

İstanbul Beşiktaş'ta, bir araç kiralama şirketinin önünde park halinde bulunan otomobiller 2 kişi tarafından benzin dökülüp ateşe verildi. Çıkan yangında 15 araç zarar görürken olayın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan iş yeri sahibi S.K. ile alacak verecek husumeti olan kişilerce yapıldığı değerlendiriliyor. Beşiktaş polisi kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.