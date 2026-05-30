'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı!

30 Mayıs 2026 | 13:23

Esenyurt akli dengesi yerinde olmayan bir kadın, kocasını işyerine kadar takip ederek ortalığı birbirine kattı. Yan dükkanda çalışan genç bir kızı, kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle defalarca bıçaklarken, aynı kadının daha önce de kıskançlık nedeniyle başka insanlara da saldırdığı öğrenildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.