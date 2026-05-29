Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı
29 Mayıs 2026 | 09:04

Amasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Çoban (76) ile torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya'nın Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Salih Çoban idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Ş. idaresindeki otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, yanan otomobilde bulunan S.Ş. ile G.Ş. ise yaralandı. Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar S.Ş. ve G.Ş.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

