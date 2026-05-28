Otomobil yaya geçidinde motosiklete çarptı: Kaza kamerada 28 Mayıs 2026 | 15:19 Trabzon'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü H.S.D. yaralandı. Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, trafik ışıklarında yaya geçidinden yolun karşısına geçme çalışan H.S.D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada yere düşüp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalede bulunan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.