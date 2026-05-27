Balkonda mangal keyfi facia ile sonuçlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu

27 Mayıs 2026 | 15:19

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartmanın balkonunda mangal hazırlığı sırasında patlayan tüp yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan döndürüldü.