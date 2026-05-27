Adıyaman'da bayram sabahı silahlar konuştu: 5 yaralı | Video

Adıyaman'da bayram sabahı silahlar konuştu: 5 yaralı

27 Mayıs 2026 | 14:29

Adıyaman’da Kurban Bayramının ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Güzelsu Köyü yakınlarında Kurban Bayramının ilk saatlerinde trafikten kaynaklı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.B. (39), isimli kişi silahla, O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) isimli kişiler ise sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
