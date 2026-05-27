Adıyaman'da bayram sabahı silahlar konuştu: 5 yaralı | Video
27 Mayıs 2026 | 14:29
Adıyaman’da Kurban Bayramının ilk saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kavgada M.B. (39), isimli kişi silahla, O.E. (44), M.E. (31), M.E. (39) ve Y.E. (29) isimli kişiler ise sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
