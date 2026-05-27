İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video
27 Mayıs 2026 | 14:24
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu Kavacık katılımında gerçekleştirilen kaçak kurbanlık denetimlerinde 126 adet kaçak kurbanlık hayvan ele geçirilirken, sürücülere toplamda 626 bin 189 TL para cezası uygulandı.
126 kurbanlık hayvan ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, 18-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetler tek tek arandı. Araç sürücüleri ve içerisindeki şahıslar aşağı indirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Kamyonetlerin kasalarında yapılan incelemelerde, yurda kaçak yollarla sokulduğu ya da sevk belgesi bulunmadığı belirlenen 100 adet küçükbaş ve 26 adet büyükbaş kurbanlık hayvan tespit edildi. Kaçak kurbanlıklar polis ekiplerince muhafaza altına alınırken; evrakları eksik olan ve kaçak sevkiyat yapan sürücülere ise 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplamda 626 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.
Operasyonda el konulan 126 kurbanlık hayvan, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.
