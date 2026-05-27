Video Yaşam İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video
İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video

İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video

27 Mayıs 2026 | 14:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu Kavacık katılımında gerçekleştirilen kaçak kurbanlık denetimlerinde 126 adet kaçak kurbanlık hayvan ele geçirilirken, sürücülere toplamda 626 bin 189 TL para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kaçak hayvan sevkini engellemek amacıyla denetimleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda TEM Otoyolu Kuzey Yol Kavacık katılımında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

126 kurbanlık hayvan ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, 18-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan kamyonetler tek tek arandı. Araç sürücüleri ve içerisindeki şahıslar aşağı indirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Kamyonetlerin kasalarında yapılan incelemelerde, yurda kaçak yollarla sokulduğu ya da sevk belgesi bulunmadığı belirlenen 100 adet küçükbaş ve 26 adet büyükbaş kurbanlık hayvan tespit edildi. Kaçak kurbanlıklar polis ekiplerince muhafaza altına alınırken; evrakları eksik olan ve kaçak sevkiyat yapan sürücülere ise 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kurallara uymayan sürücülere toplamda 626 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

Operasyonda el konulan 126 kurbanlık hayvan, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak ve kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video 00:45
İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video 27.05.2026 | 14:14
6 kişinin zapt edemediği boğa bir tekmeyle böyle yere serdi | Video 00:22
6 kişinin zapt edemediği boğa bir tekmeyle böyle yere serdi | Video 27.05.2026 | 13:07
Kazadan yaralı kurtuldu, plakasız araçtan 46 bin TL ceza yedi | Video 01:01
Kazadan yaralı kurtuldu, plakasız araçtan 46 bin TL ceza yedi | Video 27.05.2026 | 13:03
Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL’lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı 02:57
Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı 27.05.2026 | 12:52
Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı 07:28
Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı 27.05.2026 | 11:58
Elinde silahla rastgele ateş açtı, gözaltına alındı | Video 00:58
Elinde silahla rastgele ateş açtı, gözaltına alındı | Video 27.05.2026 | 11:49
60 yıldır süren gelenek: Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu 06:08
60 yıldır süren gelenek: Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu 27.05.2026 | 11:47
Rize’de kaçan kurbanlık büyük baş hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 01:32
Rize'de kaçan kurbanlık büyük baş hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 27.05.2026 | 11:36
Esenyurt’ta kaçak kurban kesenlere ceza 02:02
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza 27.05.2026 | 11:31
Otomobille çarpışan ATV’nin sürücüsü yaralandı 01:09
Otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı 27.05.2026 | 10:44
Bolu’da pes dedirten görüntü: Kurbanlığı araçtan sarkıtıp kilometrelerce sürükledi! | Video 01:03
Bolu’da pes dedirten görüntü: Kurbanlığı araçtan sarkıtıp kilometrelerce sürükledi! | Video 27.05.2026 | 10:25
Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video 00:19
Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video 27.05.2026 | 10:20
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı 04:27
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı 27.05.2026 | 09:42
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:47
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 27.05.2026 | 09:03
Sahibinden kaçan keçi refüjden atlayarak gözden kayboldu: O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:41
Sahibinden kaçan keçi refüjden atlayarak gözden kayboldu: O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 27.05.2026 | 09:02
Elazığ’da baca yangını 00:40
Elazığ’da baca yangını 26.05.2026 | 23:10
‘İş aramaya gidiyorum!’ dedi ortadan kayboldu! Esra Erol’da anne ve kızı canlı yayında yüzleşti! 02:07
‘İş aramaya gidiyorum!’ dedi ortadan kayboldu! Esra Erol’da anne ve kızı canlı yayında yüzleşti! 26.05.2026 | 21:38
Dönüşüm hayali kabusa dönüştü! 02:58
Dönüşüm hayali kabusa dönüştü! 26.05.2026 | 20:58
Trabzon’da heyelan: Minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu 05:15
Trabzon’da heyelan: Minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu 26.05.2026 | 17:09
Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: Gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:12
Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: Gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 26.05.2026 | 16:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA