Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video
27 Mayıs 2026 | 10:22
Diyarbakır'da kurbanlık taşıyan kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen kurbanlık taşıyan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
