Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı | Video
26 Mayıs 2026 | 11:44
Hatay’da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü keserek sopayla saldıran sürücüye polis ekipleri tarafından 180 bin TL ceza uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Yapılan çalışmada; kamyonet sürücüsü F. B. A. isimli şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
