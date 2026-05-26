Video Yaşam Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı | Video
Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı | Video

Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı | Video

26 Mayıs 2026 | 11:44

Hatay’da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü keserek sopayla saldıran sürücüye polis ekipleri tarafından 180 bin TL ceza uygulandı ve ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay; Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü. An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda; kamyonet sürücüsünün F.B.A. ve yanındaki şahsın A.A. olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmada; kamyonet sürücüsü F. B. A. isimli şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da iki şahıs işletmeyi kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 00:48
Tekirdağ'da iki şahıs işletmeyi kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video 26.05.2026 | 11:15
Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı | Video 00:16
Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı | Video 26.05.2026 | 11:04
Şişli’de otomobil cayır cayır yandı! O anlar kamerada | Video 01:35
Şişli'de otomobil cayır cayır yandı! O anlar kamerada | Video 26.05.2026 | 10:59
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırı soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 00:24
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırı soruşturmasında 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 26.05.2026 | 10:40
Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video 01:31
Kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil plaja devrildi; 2’si çocuk, 4 yaralı | Video 26.05.2026 | 10:35
İstanbul’da art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı 02:07
İstanbul'da art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı 26.05.2026 | 10:22
Art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı! Binalara girip hızla kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı | Video 02:07
Art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı! Binalara girip hızla kaçtıkları anlar kameraya böyle yansıdı | Video 26.05.2026 | 10:19
Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:50
Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.05.2026 | 10:15
Yalvaç’ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 01:19
Yalvaç'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 26.05.2026 | 10:14
Halı sahada ani ölüm! 01:55
Halı sahada ani ölüm! 26.05.2026 | 10:05
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı 00:40
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı 26.05.2026 | 10:01
Kask takıp telefon bayisini soydu 02:05
Kask takıp telefon bayisini soydu 26.05.2026 | 09:53
Kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalandı | Video 00:46
Kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalandı | Video 26.05.2026 | 09:23
Çorum’da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 01:09
Çorum'da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 26.05.2026 | 09:17
İzmir’de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde büyük yangın! 01:31
İzmir’de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde büyük yangın! 26.05.2026 | 09:12
Tokat’ta seyir halindeki otomobil alev aldı 00:40
Tokat’ta seyir halindeki otomobil alev aldı 26.05.2026 | 09:06
Yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular 00:16
Yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular 26.05.2026 | 09:00
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisler eve girince ortaya çıktı 01:47
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisler eve girince ortaya çıktı 26.05.2026 | 08:53
Elazığ’da yavru domuzlar karayolunda görüntülendi 00:36
Elazığ'da yavru domuzlar karayolunda görüntülendi 25.05.2026 | 22:05
Bolu’da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı 01:49
Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı 25.05.2026 | 19:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA