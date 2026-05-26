İstanbul'da art arda birçok evden hırsızlık yapan 6 kadın yakalandı

26 Mayıs 2026 | 10:25

İstanbul'da gündüz vakti boş olduğunu tespit ettiği dairelere girerek milyonlarca liralık hırsızlık yapan 6 kadın hırsız yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için binalara girip hızla kaçtıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha önceden de birçok suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.