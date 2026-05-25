Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu

25 Mayıs 2026 | 14:52

Mersin'de bir apartman dairesine hırsızlık şüphelisi bir kadın parmak izi bırakmamak için eldiven takarak peş peşe 3 kez girdi, ancak fark etmediği güvenlik kamerasına yakalandı. Şüphelinin bulunması için polis çalışma başlatırken, kadının ailenin kurbanlık almak için bulundurduğu 20 bin TL'den fazla parayı çaldığı öğrenildi.