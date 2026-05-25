SON DAKİKA | Ünlü isimlere operasyonda flaş gelişme! Serenay Sarıkaya jandarmada ifade verdi
25 Mayıs 2026 | 13:16
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasına bomba gibi düşen uyuşturucu soruşturmasında gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi. Yurt dışında olduğu için daha önce ifade veremeyen ünlü oyuncu, Türkiye’ye ayak basar basmaz soluğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda aldı. Sarıkaya jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda test için saç ve kan öğrneği veren Sarıkaya serbest bırakıldı.
