Video Yaşam Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar

25 Mayıs 2026 | 15:24

Mersin’de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran müştekiler, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 3 bin 600 dolar, 3 bin 400 euro, 70 bin TL ile 32 tam, 5 yarım, 19 çeyrek altın ve 52 gram altını şüpheli bir kişiye teslim ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, yapılan hassas ve takipli çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ülke genelinde 12 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin 240 TL para, 13 cep telefonu, 10 banka kartı, 1 flaş bellek, 1 tabanca, 2 şarjör ve 2 adet 7.65 çapında mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 03:00
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 25.05.2026 | 15:19
Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu 02:47
Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu 25.05.2026 | 14:49
SON DAKİKA | Ünlü isimlere operasyonda flaş gelişme! Serenay Sarıkaya jandarmada ifade verdi 00:50
SON DAKİKA | Ünlü isimlere operasyonda flaş gelişme! Serenay Sarıkaya jandarmada ifade verdi 25.05.2026 | 13:14
Rus anne- kız cinayeti davasının gerekçeli kararında ’Sahte plaka, çifte bilet ve kan izleri’ vurgusu 01:42
Rus anne- kız cinayeti davasının gerekçeli kararında 'Sahte plaka, çifte bilet ve kan izleri' vurgusu 25.05.2026 | 11:59
Hatay’da park halindeki otomobil alev aldı 00:33
Hatay'da park halindeki otomobil alev aldı 25.05.2026 | 11:15
Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 00:56
Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı 25.05.2026 | 10:02
İlk kez ceza yiyen sürücü 4 bin TL’lik hız cezası için polis ekiplerini tebrik etti 05:42
İlk kez ceza yiyen sürücü 4 bin TL’lik hız cezası için polis ekiplerini tebrik etti 25.05.2026 | 09:17
Kadıköy’de drift şovu yapan sürücüler yakalandı 01:10
Kadıköy'de drift şovu yapan sürücüler yakalandı 25.05.2026 | 08:45
Kırşehir’de selin vurduğu tarım arazileri böyle görüntülendi 01:04
Kırşehir’de selin vurduğu tarım arazileri böyle görüntülendi 24.05.2026 | 22:46
Antalya’da 2 saat arayla 2 farklı mevsim 00:54
Antalya’da 2 saat arayla 2 farklı mevsim 24.05.2026 | 19:00
Adana’da 3 katlı metruk bina çöktü; o anlar kamerada 02:21
Adana’da 3 katlı metruk bina çöktü; o anlar kamerada 24.05.2026 | 16:54
Esenyurt’ta motokurye İETT otobüsüne çarptı 00:21
Esenyurt'ta motokurye İETT otobüsüne çarptı 24.05.2026 | 16:26
Fatih’te apartman girişine silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı 00:33
Fatih’te apartman girişine silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı 24.05.2026 | 12:35
Bayram öncesi skandal: Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar! 01:28
Bayram öncesi skandal: Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar! 24.05.2026 | 11:28
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı 03:54
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı 24.05.2026 | 11:16
Çekmeköy’de bariyerlere çarpan TIR alev aldı! 02:20
Çekmeköy'de bariyerlere çarpan TIR alev aldı! 24.05.2026 | 09:39
Çanakkale’de korkunç kaza! Otobüs tarlaya devrildi 00:10
Çanakkale'de korkunç kaza! Otobüs tarlaya devrildi 24.05.2026 | 09:02
SON DAKİKA: Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs şarampole devrildi; yaralılar var! | Video 00:53
SON DAKİKA: Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs şarampole devrildi; yaralılar var! | Video 23.05.2026 | 16:46
Manisa Kula’da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı, 1 gözaltı | Video 01:25
Manisa Kula'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı, 1 gözaltı | Video 23.05.2026 | 16:42
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetmişti! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:21
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetmişti! O anların kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.05.2026 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA