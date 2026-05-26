Tokat'ta seyir halindeki otomobil alev aldı 26 Mayıs 2026 | 09:09 Almus karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Tokat-Almus karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.