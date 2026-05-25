Tokat'ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: 4 yaralı

25 Mayıs 2026 | 18:38

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde cenaze dönüşü İstanbul'a seyir halinde olan minibüs ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.