Çorum'da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 26 Mayıs 2026 | 09:20 Çorum'da 17 yaşındaki 2 genç, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre U.G. (17) ile B.Ç. (17), tanımadıkları kişilerle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki genç darbedildikten sonra ayaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan gençler olay yerinden uzaklaşarak yakınlarını aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, yaralı gençlerin ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.