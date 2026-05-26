Tekirdağ'da iki şahıs işletmeyi kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı | Video
26 Mayıs 2026 | 11:23
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde motosikletle gelerek işletmeye ateş açan iki şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan kurşunlama olayı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Sabah işletmesine gelen dükkan sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri izleyen ekipler, iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemlerin ardından olayı gerçekleştirenlerin Y.A. ve H.D. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.
