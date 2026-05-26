Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı | Video
26 Mayıs 2026 | 13:09
Sakarya'nın Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
Aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof görünümlü tüfek, 477 adet 9.19 çapında fişek, 410 adet 7.65 çapında fişek, 44 adet 6.35 çapında fişek, 20 şarjör ve 132 kartuş ele geçirildi. S.Ö., adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
