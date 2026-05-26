Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı | Video

Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

26 Mayıs 2026 | 13:09

Sakarya'nın Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekipler, şüpheli S.Ö.'nün Arifiye ve Adapazarı ilçelerinde ikamet ettiği tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, kalaşnikof görünümlü tüfek, 477 adet 9.19 çapında fişek, 410 adet 7.65 çapında fişek, 44 adet 6.35 çapında fişek, 20 şarjör ve 132 kartuş ele geçirildi. S.Ö., adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

