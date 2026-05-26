Bursa'da ortalık savaş alanına döndü: Hafif ticari aracın 6 araca çarpıp takla attığı anlar kamerada! | Video
26 Mayıs 2026 | 13:19
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki 6 araca çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Takla atan hafif ticari araçtan camdan fırlayan sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazanın şiddetiyle sürücü A.E., araç içerisinden fırlayarak metrelerce savruldu. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
