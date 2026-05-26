Rize'de bitişik iki ev, yangında kullanılamaz hale geldi | Video 26 Mayıs 2026 | 13:56 Rize'nin İkizdere ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkıp bitişiğindeki eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tozköy köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, başka bir vatandaşa ait olan bitişiğindeki eve sıçradı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Rize Belediyesi ve İkizdere Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlerin sardığı her iki ev de kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.