Samsun’da narkotikten peş peşe operasyon: Gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video
26 Mayıs 2026 | 16:39
Samsun’da narkotik ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ile 275 bin 800 TL para ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım ilçesinde düzenlenen başka bir operasyonda ise M.G.Ö. (17), K.D., M.İ.H. ve Y.Y.'nin bulunduğu adreste yapılan aramada 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Aynı ilçede gerçekleştirilen diğer operasyonda da E.A. ve Y.E.K.'nin üzerleri ile ikametlerinde yapılan aramada 183 adet sentetik ecza bulundu. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, toplam 8 şüpheli bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
