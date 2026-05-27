Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı

27 Mayıs 2026 | 12:01

Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil, beton bloğa çarparak takla attı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralananların Ankaragücü'nde oynayan futbolcu Furkan Perker ve ailesi olduğu bildirildi.