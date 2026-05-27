60 yıldır süren gelenek: Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu 27 Mayıs 2026 | 11:51 Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır süren bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramı'nda da sürdü. Vatandaşların bayramlaşmak için oluşturduğu 1 kilometrelik kuyruk, dronla havadan görüntülendi.

13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi'nde 60 yıldır toplu bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, tokalaşıp, el öptükten sonra sıraya girdi. Bayramlaşma sırasında oluşan 1 kilometrelik kuyruk dron ile görüntülendi.