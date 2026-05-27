Kazadan yaralı kurtuldu, plakasız araçtan 46 bin TL ceza yedi | Video 27 Mayıs 2026 | 13:11 Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracının motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne plaka takılma mecburiyeti olan araca plaka takmamaktan 46 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza; Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda D-400 karayolu istikametine seyir halindeki Tunahan Belen'in kullandığı 67 ZZ 534 plakalı tur aracının, Sarılar Caddesi kavşağına geldiğinde yan yoldan gelip kavşağa dönmekte olan Berivan Selen Genç' in kullandığı plakası bulunmayan motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücüye plaka takılma mecburiyeti olan araca plaka takmamaktan 46 bin TL para cezası uygulandı.