Video Yaşam Mardin'de iş yerinde çıkan yangın, 3 saate kontrol altına alındı
Mardin'de iş yerinde çıkan yangın, 3 saate kontrol altına alındı

Mardin'de iş yerinde çıkan yangın, 3 saate kontrol altına alındı

27 Mayıs 2026 | 16:13

Kızıltepe ilçesi merkez Yenimahalle Şahkulubey Caddesi üzerine bulunan beyaz eşya tamiri yapan bir işyerinde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işyerinin bulunduğu apartmandaki daireler ile yan tarafında bulunan binayı tahliye ederek, müdahalede bulundu. Ekiplerin 3 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde soğutma çalışmaları devam ederken, büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mardin’de iş yerinde çıkan yangın, 3 saate kontrol altına alındı 01:03
Mardin'de iş yerinde çıkan yangın, 3 saate kontrol altına alındı 27.05.2026 | 16:11
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, ’Heimlich manevrası’ ile hayata tutundu 01:00
Kurbanlık bakarken ölümden döndü, 'Heimlich manevrası' ile hayata tutundu 27.05.2026 | 15:59
Balkonda mangal keyfi facia ile sonuçlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu 01:40
Balkonda mangal keyfi facia ile sonuçlandı: Patlayan tüp yangına neden oldu 27.05.2026 | 15:17
Sultanbeyli’de panikleten anlar: Kurbanlık boğa kuaför salonuna daldı! | Video 04:07
Sultanbeyli'de panikleten anlar: Kurbanlık boğa kuaför salonuna daldı! | Video 27.05.2026 | 15:13
Eyüpsultan’da vatandaşın kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 01:58
Eyüpsultan’da vatandaşın kazadan saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 27.05.2026 | 14:58
Adıyaman’da bayram sabahı silahlar konuştu: 5 yaralı | Video 01:18
Adıyaman'da bayram sabahı silahlar konuştu: 5 yaralı | Video 27.05.2026 | 14:21
İstanbul’da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video 00:45
İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu: Yüzlerce hayvan ele geçirildi, sürücülere ceza yağdı | Video 27.05.2026 | 14:14
6 kişinin zapt edemediği boğa bir tekmeyle böyle yere serdi | Video 00:22
6 kişinin zapt edemediği boğa bir tekmeyle böyle yere serdi | Video 27.05.2026 | 13:07
Kazadan yaralı kurtuldu, plakasız araçtan 46 bin TL ceza yedi | Video 01:01
Kazadan yaralı kurtuldu, plakasız araçtan 46 bin TL ceza yedi | Video 27.05.2026 | 13:03
Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL’lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı 02:57
Eşinin sözünü dinlemedi, 2,5 milyon TL'lik dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı 27.05.2026 | 12:52
Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı 07:28
Futbolcu Furkan Perker bayram tatili yolunda ailesiyle kaza geçirdi: 5 yaralı 27.05.2026 | 11:58
Elinde silahla rastgele ateş açtı, gözaltına alındı | Video 00:58
Elinde silahla rastgele ateş açtı, gözaltına alındı | Video 27.05.2026 | 11:49
60 yıldır süren gelenek: Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu 06:08
60 yıldır süren gelenek: Bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu 27.05.2026 | 11:47
Rize’de kaçan kurbanlık büyük baş hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 01:32
Rize'de kaçan kurbanlık büyük baş hayvan sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 27.05.2026 | 11:36
Esenyurt’ta kaçak kurban kesenlere ceza 02:02
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza 27.05.2026 | 11:31
Otomobille çarpışan ATV’nin sürücüsü yaralandı 01:09
Otomobille çarpışan ATV'nin sürücüsü yaralandı 27.05.2026 | 10:44
Bolu’da pes dedirten görüntü: Kurbanlığı araçtan sarkıtıp kilometrelerce sürükledi! | Video 01:03
Bolu’da pes dedirten görüntü: Kurbanlığı araçtan sarkıtıp kilometrelerce sürükledi! | Video 27.05.2026 | 10:25
Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video 00:19
Kurbanlık yüklü kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı | Video 27.05.2026 | 10:20
İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı 04:27
İstanbul'da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı 27.05.2026 | 09:42
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 00:47
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL’lik uyuşturucu çıktı | Video 27.05.2026 | 09:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA