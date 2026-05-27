Mardin'de iş yerinde çıkan yangın, 3 saate kontrol altına alındı
27 Mayıs 2026 | 16:13
Kızıltepe ilçesi merkez Yenimahalle Şahkulubey Caddesi üzerine bulunan beyaz eşya tamiri yapan bir işyerinde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, işyerinin bulunduğu apartmandaki daireler ile yan tarafında bulunan binayı tahliye ederek, müdahalede bulundu. Ekiplerin 3 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyerinde soğutma çalışmaları devam ederken, büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
