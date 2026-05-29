Video Yaşam Yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada!
Yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada!

Yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada!

29 Mayıs 2026 | 16:13

Adana’da yol verme tartışmasında önü kesilen taksici, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hamza A. ismi öğrenilemeyen 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsüyle yol verme yüzünden tartıştı. 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsü Hamza A.'yı takip etmeye başladı ve bunun üzerine Hamza A., petrol istasyonunda konuşmak için durdu. Bu sırada sürücü, otomobilden inerek Hamza A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kere bıçaklayıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hamza A.'yı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Hamza A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada! 00:32
Yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada! 29.05.2026 | 16:11
Diyarbakır’da 11 katlı binada yangın! 2 kişi dumandan etkilendi 00:10
Diyarbakır'da 11 katlı binada yangın! 2 kişi dumandan etkilendi 29.05.2026 | 13:42
Bursa’da başıboş atlar, trafiği tehlikeye soktu! 00:23
Bursa’da başıboş atlar, trafiği tehlikeye soktu! 29.05.2026 | 13:26
Odun uğruna canını hiçe sayarak dereye girdi: O anlar kamerada! 00:23
Odun uğruna canını hiçe sayarak dereye girdi: O anlar kamerada! 29.05.2026 | 13:12
Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı 02:26
Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı 29.05.2026 | 11:15
Hatay ve Osmaniye’de sağanak: Caddeleri su bastı, araçlar ilerleyemedi! 01:41
Hatay ve Osmaniye'de sağanak: Caddeleri su bastı, araçlar ilerleyemedi! 29.05.2026 | 10:50
Karaburun Sahili’nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı: O anlar kameraya yansıdı! 02:14
Karaburun Sahili'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı: O anlar kameraya yansıdı! 29.05.2026 | 10:43
Hastaya yumruk attığı iddiasıyla doktora dava! 02:28
Hastaya yumruk attığı iddiasıyla doktora dava! 29.05.2026 | 10:15
Tartışırken araçtan indiler, 540 bin TL ceza yediler! 00:28
Tartışırken araçtan indiler, 540 bin TL ceza yediler! 29.05.2026 | 09:45
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı 00:59
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı 29.05.2026 | 09:01
Bursa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştı! İşte o kazanın görüntüleri 00:56
Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştı! İşte o kazanın görüntüleri 29.05.2026 | 08:56
Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle ATV’de! 00:32
Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle ATV'de! 29.05.2026 | 01:33
Esra Erol’la ’Var Mısın Yok Musun’ ilk bölümüyle heyecan yarattı! 02:23
Esra Erol'la 'Var Mısın Yok Musun' ilk bölümüyle heyecan yarattı! 29.05.2026 | 01:19
Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü 00:43
Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü 28.05.2026 | 23:01
Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı 00:57
Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı 28.05.2026 | 22:50
Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar 01:42
Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar 28.05.2026 | 16:36
Otobüsten indi, otomobil çarptı: O anlar kamerada 00:28
Otobüsten indi, otomobil çarptı: O anlar kamerada 28.05.2026 | 16:33
Otomobil yaya geçidinde motosiklete çarptı: Kaza kamerada 00:17
Otomobil yaya geçidinde motosiklete çarptı: Kaza kamerada 28.05.2026 | 15:16
Sultangazi’de ’kurban eti hırsızlığı’ iddiası tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü 01:59
Sultangazi'de 'kurban eti hırsızlığı' iddiası tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü 28.05.2026 | 14:27
Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı 01:05
Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı 28.05.2026 | 14:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA