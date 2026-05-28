Otobüsten indi, otomobil çarptı: O anlar kamerada 28 Mayıs 2026 | 16:37 Kayseri'nin Hacılar ilçesinde halk otobüsünden inen bir kişiye otomobilin çarpması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek üzere bindiği halk otobüsünden inen Y.D.'ye (16) yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı esnada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.D. tedavi altına alınırken, sürücünün de gözaltına alındığı öğrenildi.