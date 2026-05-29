Diyarbakır'da 11 katlı binada yangın! 2 kişi dumandan etkilendi
29 Mayıs 2026 | 13:45
Diyarbakır'da 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 2 kişi dumandan etkilendi.
Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
