Karaburun Sahili'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı: O anlar kameraya yansıdı! 29 Mayıs 2026 | 10:46 İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Karaburun Sahili'nde denize girerek açılan bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden can kurtaran ve vatandaşlar denize atlayarak şahsa müdahale ederken, kurtarma anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde meydana geldi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Dün, akşam saatlerinde denize girerek kıyıdan uzaklaşan bir kişi ise bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirmeye başladı. Suda çırpındığını fark eden can kurtaran ve çevredeki vatandaşlar vakit kaybetmeden denize girerek şahsa ulaşmaya çalıştı.

Dakikalar süren müdahalenin ardından boğulma tehlikesi geçiren kişi can kurtaran ekiplerinin kullandığı jet ski yardımıyla kıyıya çıkarıldı.