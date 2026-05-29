Video Yaşam Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

29 Mayıs 2026 | 11:18

Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü aracından inerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil demir yığınına döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü hızla aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle sürücüye yardım etti ancak yangın kısa sürede büyüyerek aracın motor kısmını sardı. Otomobilin alev topğuna döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı 02:26
Beyoğlu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı 29.05.2026 | 11:15
Hatay ve Osmaniye’de sağanak: Caddeleri su bastı, araçlar ilerleyemedi! 01:41
Hatay ve Osmaniye'de sağanak: Caddeleri su bastı, araçlar ilerleyemedi! 29.05.2026 | 10:50
Karaburun Sahili’nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı: O anlar kameraya yansıdı! 02:14
Karaburun Sahili'nde boğulma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı: O anlar kameraya yansıdı! 29.05.2026 | 10:43
Hastaya yumruk attığı iddiasıyla doktora dava! 02:28
Hastaya yumruk attığı iddiasıyla doktora dava! 29.05.2026 | 10:15
Tartışırken araçtan indiler, 540 bin TL ceza yediler! 00:28
Tartışırken araçtan indiler, 540 bin TL ceza yediler! 29.05.2026 | 09:45
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı 00:59
Amasya’da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı 29.05.2026 | 09:01
Bursa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştı! İşte o kazanın görüntüleri 00:56
Bursa'da motosiklet ile otomobilin çarpıştı! İşte o kazanın görüntüleri 29.05.2026 | 08:56
Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle ATV’de! 00:32
Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle ATV'de! 29.05.2026 | 01:33
Esra Erol’la ’Var Mısın Yok Musun’ ilk bölümüyle heyecan yarattı! 02:23
Esra Erol'la 'Var Mısın Yok Musun' ilk bölümüyle heyecan yarattı! 29.05.2026 | 01:19
Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü 00:43
Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü 28.05.2026 | 23:01
Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı 00:57
Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı 28.05.2026 | 22:50
Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar 01:42
Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suya attılar 28.05.2026 | 16:36
Otobüsten indi, otomobil çarptı: O anlar kamerada 00:28
Otobüsten indi, otomobil çarptı: O anlar kamerada 28.05.2026 | 16:33
Otomobil yaya geçidinde motosiklete çarptı: Kaza kamerada 00:17
Otomobil yaya geçidinde motosiklete çarptı: Kaza kamerada 28.05.2026 | 15:16
Sultangazi’de ’kurban eti hırsızlığı’ iddiası tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü 01:59
Sultangazi'de 'kurban eti hırsızlığı' iddiası tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü 28.05.2026 | 14:27
Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı 01:05
Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaralandı 28.05.2026 | 14:22
Kaçan keçi, trafiği birbirine kattı 00:52
Kaçan keçi, trafiği birbirine kattı 28.05.2026 | 13:36
Avcılar’da alkollü sürücü dehşeti 07:06
Avcılar'da alkollü sürücü dehşeti 28.05.2026 | 13:11
Karşı şeride savrulan otobüs faciayı kıl payı atlattı 01:57
Karşı şeride savrulan otobüs faciayı kıl payı atlattı 28.05.2026 | 13:01
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu 00:31
Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu 28.05.2026 | 11:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA