Sultangazi’de annesini rehin alan şüpheli ağabeyinin ihbarıyla yakalandı

31 Mayıs 2026 | 14:36

Sultangazi'de annesi Menekşe K.'yi rehin aldığı iddia edilen Ekrem K., ağabeyinin ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Kapıyı açmayan şüpheli, itfaiyenin merdiven aracıyla dairenin balkonundan giren polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, annesini tehdit ettiği öne sürüldü. Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.