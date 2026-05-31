Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza! 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
31 Mayıs 2026 | 15:46

Osmaniye’de otoyoldaki tünelde 6 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kazaya karışan otomobildeki araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının çocuğuna, "Yavrum iyi misin? Kemerin takılı mı annem?" dediği duyuldu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Adana istikametinden Gaziantep yönüne seyir halindeki 6 araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin güvenlik önlemleriyle araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı da normale döndü.

