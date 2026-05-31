Kaldırımda oturan kadının boynundaki altınları çaldı! Olay anı kamerada 31 Mayıs 2026 | 14:51 Eskişehir'de kaldırımda oturan Y.Ö.'nün (52) boynundaki 17 çeyrek altının bağlı olduğu ipi kopararak kaçan D.Ç. (33) ile olayla bağlantılı N.T. (19) isimli iki kadın, takside yakalanırken; olay güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir çocukla yürüyen D.Ç., kaldırımda oturan Y.Ö.'nün yanına giderek bir süre sohbet etti. Bu sırada Y.Ö.'nün boynunda ipe dizili 17 adet çeyrek altını fark eden D.C., aniden ipi koparıp kaçtı.