Adana'yı dolu, sağanak ve hortum vurdu: İstinat duvarının çökme anı kamerada | Video 06.04.2026 | 09:26 Adana'da etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çukurova ilçesinde cadde ve sokaklar adeta nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam üzeri başlayan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Çukurova ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.



Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İş yerlerini su basma tehlikesiyle karşı karşıya kalan esnaf, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.



Öte yandan Sarıçam ilçesinde ise kısa süreli hortum meydana geldi. Ekipler, kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.