Filenin Sultanı Vargas’tan Zehra Güneş’e şarkılı rest! Eski dostlar düşman mı oldu? | Video

Filenin Sultanı Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı rest! Eski dostlar düşman mı oldu?

06.04.2026 | 12:30

Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Filenin Sultanları’nın iki yıldızı Zehra Güneş ve Melissa Vargas arasındaki gerilim tırmanıyor! Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarak ilk sinyali veren ikili arasındaki ipler tamamen koptu. Vargas’ın son olarak paylaştığı manidar şarkıdaki sözleri, eski dostu Zehra Güneş’e sert bir gönderme olarak yorumlandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu hamle, 'Eski dostlar düşman mı oldu?' sorusunu akıllara getirdi.