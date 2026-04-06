İstanbul'daki kan donduran cinayetin zanlısı koca adliyeye sevk edildi | Video

06.04.2026 | 13:45

İstanbul Bahçelievler'de bir otel odasında 3 çocuk annesi Yonca Kölge'nin cansız bedeni bulunmuştu. Otele birlikte girdiği tespit edilen 3 yıl önce boşandığı ve açık cezaevinden izinli çıkan Salih B. düzenlenen operasyonla Arnavutköy’de saklandığı konteynerde yakalanmıştı. Şüpheli eski koca ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.